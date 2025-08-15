Казахстан впервые обошел Россию по ВВП на душу населения среди стран СНГ

Казахстан в 2025 году впервые обошел Россию по внутреннему валовому продукту (ВВП) на душу населения среди стран СНГ, свидетельствуют данные Международного валютного фонда.

Так, размер ВВП Казахстана на душу населения составил 14,77 тысячи долларов против 14,26 тысячи долларов у России.

Среди других стран СНГ Армения занимает третье место с 8860 тысячами долларов, за ней следуют Молдавия (8260 тысяч долларов) и Белоруссия (7880 тысяч долларов), пишут "Ведомости".

Ранее Международный валютный фонд снизил прогноз роста российской экономики в 2025 году — с 1,5% до 0,9%. На этом фоне в Минэкономразвития заявили, что международные финансовые институты не впервые выступают с негативными прогнозами относительно развития отечественной экономики, но "ни одна из таких сверхконсервативных оценок еще ни разу не соответствовала факту".