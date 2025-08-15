15 Августа 2025
Фото: Накануне.RU

Politico: ЕС изобразит начало переговоров о вступлении Молдавию ради поддержки Санду

ЕС планирует ускорить принятие Молдавии и обогнать в этом вопросе Украину, чтобы оказать поддержку президенту Майе Санду перед парламентскими выборами. Об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники.
Выборы должны пройти 28 сентября. Причем правящий прозападный режим готов отменить их результаты или назначить перевыборы, если его не устроят итоги, заявил на днях депутат парламента от блока "Победа" Василий Боля.

Вероятно, в ЕС тоже обеспокоены предстоящими выборами, которые могут осложнить прозападный курс этой постсоветской республики. Поэтому там думают, как сейчас быстро изобразить, что ЕС собирается ускоренно принять Молдавию. По данным издания, согласно сценарию, европейские страны в начале сентября проголосуют за открытие первого "переговорного кластера" для Молдавии - ключевого юридического шага на пути к членству. Правда, надо получить одобрение всех 27 стран-членов для начала переговоров, к тому же это явно вызовет недовольство в Киеве. Обе республики получили "зеленый свет" от ЕС в 2023 году, получив статус страны-кандидата, но этим пока все и ограничивается. Так, Турция имеет этот статус с 1999 года, Албания - с 2014 года.

Еще год назад Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Но не факт, что они вообще начнутся в обозримом будущем. Венгрия против принятия Украины из-за преследования венгров Закарпатья.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что у ЕС нет и не будет денег на полноценную интеграцию Молдавии, которая, как и Украина, нужна Европе только как инструмент русофобии.

Теги: молдавия, евросоюз


