СКР проверит законность застройки "Баден-Бадена" на горе Бессонова в Сысерти

СКР по Свердловской области всерьез займется вопросом законности строительства курортного комплекса "Баден-Баден" на горе Бессонова в Сысерти. В частности следователи проверят, как проект по возведению апартаментов там, где должен располагаться Горный парк, смог получить бюджетное финансирование. Об этом рассказала участница общественного движения "Сысерть - наш Дом" Юлия Шавранская.

По данным канала движения, 14 августа Юлия лично встретилась с руководителем СУ СК России по Свердловской области Богданом Францишко, который проводил прием в Сысерти. Она рассказала, что с 2023 года местные жители пытаются остановить разрушение природного объекта, однако как в горадминистрации, так и в правоохранительных органах все доказательства игнорируют и, как считает общественница, врут, что проводят проверки.

По ее словам, за 2023-24 годы под гусеницами тяжелой строительной техники были погребены земляничные поляны, степной травяной покров, разворочен скальный грунт, в скалы вмонтированы железобетонные конструкции, препятствующие свободному перемещению по склону горы, в том числе посещению знаменитого камня Бажова. В 2024 году также началось строительство апартаментов, в результате чего в скале был вырыт глубокий котлован, часть склона срезана, а естественный природный ландшафт участка был утрачен. Более того, возле строящегося объекта развешаны призывы "зарабатывайте вместе с нами", "стань совладельцем туристического бизнеса", "доходные апартаменты на курорте". Местные жители считают, что природное место, некогда бывшее центром притяжения жителей города и туристов, постепенно превращается в филиал центра недвижимости.

"Богдан Валерьевич был удивлен, что строительство апартаментов считается частью Горного парка, ведь, судя по материалам следствия, Горный парк - проект, соответствующий условиям Конкурса, созданный с участием жителей, сохраняющий природную среду. Богдан Валерьевич дал распоряжение отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и приступить к проверке по указанным фактам", - отметили активисты движения "Сысерть - наш Дом".

Они также добавили, что, по словам Францишко, более всего его интересует коррупционная составляющая этой истории.