Член российской делегации на переговорах в США Дмитриев постит фотки с Аляски

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, как и глава МИД России Сергей Лавров, уже прибыл на Аляску, где сегодня начнутся переговоры глав РФ и США.

Дмитриев опубликовал в своем Telegram-канале фото на фоне прибрежной линии и подписал просто: "Аляска".

Дмитриев стал одним из членов российской делегации, в которую, помимо него и самого президента Владимира Путина, вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов. Предполагается, что после переговоров в формате "один на один" к главам государств присоединятся делегации.



