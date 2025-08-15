В Казахстане задержали водителя самосвала, пытавшегося задавить людей в Новосибирске

В Казахстане задержали водителя самосвала, который пытался задавить людей в Новосибирске 10 августа. Тогда СКР возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц", но мужчина успел скрыться с места ЧП и даже покинул страну.

"Утром 10 августа 2025 года в Кировском районе города Новосибирска мужчина, управляя грузовым автомобилем, совершил умышленный наезд на группу людей. Медицинская помощь пострадавшим была оказана на месте происшествия, госпитализации в медицинские учреждения не потребовалось", - сообщили в СКР.

По данным СМИ, водитель китайского самосвала Howo на улице Петухова сдавал назад и попытался задавить людей, стоявших на крыльце. Затем он отъехал вперед и повторил маневр, но уже на гораздо большей скорости. Следствие считает, что он действовал умышленно.

11 августа силовики установили, что водитель скрылся в Казахстане. Ему заочно предъявили обвинение, заочно арестовали и объявили в международный розыск.

"14 августа обвиняемый задержан компетентными органами Казахстана, в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на его экстрадицию на территорию Российской Федерации", - сообщили в СКР.