В воскресенье к Земле прилетит 50-метровый потенциально опасный астероид

17 августа к Земле на минимальное расстояние подойдет потенциально опасный астероид 2025 PM диаметром 50 метров. Ученые заметили его лишь около двух недель назад.

Опасным приближение астероида делает тот факт, что он будет находиться на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты (опасным считается расстояние ближе 10 диаметров лунных орбит). "Камень является одним из наиболее крупных, приближавшихся за последнее время к Земле на расстояние ближе миллиона километров. Пролёт тела большего размера на сравнимом расстоянии, ожидается в этом году ещё лишь однажды, в конце сентября", - рассказали. в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Эксперты отмечают, что этот астероид не проявляет кометных свойств и, скорее всего, представляет из себя каменную глыбу, хотя утверждать наверняка нельзя – он еще очень плохо изучен.

Астероид относится к группе Аполлонов - околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную с внешней стороны. Период обращения объекта вокруг Солнца составляет чуть больше двух лет.

На минимальном от Земли расстоянии объект пройдет 17 августа в 12:03 мск.

Хотя астероид войдет в зону доминирования гравитационного поля Земли, наша планета вряд ли сможет его к себе притянуть, только если астероид внезапно столкнется с каким-то другим небесным телом и резко замедлится или изменит траекторию полета.

Наиболее известное падение на Землю метеорита такого же размера произошло 50 тыс. лет назад и стало причиной формирования широко известного Аризонского кратера (кратер Бэрринджера в США).