В Екатеринбурге не станут переносить День города из-за Успенского поста

Празднование Дня города в Екатеринбурге не станут переносить из-за совпадения дат с Успенским постом. Об этом заявил глава города Алексей Орлов. По его словам, насладиться праздником можно и сдерживая себя в еде.

Ранее архимандрит Гермоген (Еремеев) заявил о необходимости переноса празднования из-за строгого поста, посвященного небесной Матери - Пресвятой Богородице. По словам священнослужителя, это время покаяния, воздержания, душевной тишины и покоя, однако именно в первые его дни уральская столица устраивает зрелищные и развлекательные мероприятия, от которых Церковь рекомендует временно отказываться.

Как передали Накануне.RU слова мэра в горадминистрации, День города и власти, решившие его провести именно в августе, не нарушают прав верующих. Последний месяц лета является удобным временем для поведения различных мероприятий на открытом воздухе. Что же касается способа порадоваться за родной город - он не обязательно должен выражаться в обильной еде. Праздником можно насладиться и не нарушая пост.