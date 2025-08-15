Куратор убийства генерала Кириллова объявлен в международный розыск

Курировавший троих обвиняемых в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова и его помощника объявлен в международный розыск. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Там добавили, что организатор убийства на момент совершения преступления находился в Дубае.

Кириллов и его помощник погибли 17 декабря 2024 года в результате взрыва в Москве. Сообщалось, что ответственность за произошедшее взяла на себя Служба безопасности Украины.

По горячим следам был задержан предполагаемый исполнитель теракта - 29-летний уроженец Узбекистана. Мужчина заявил, что был завербован украинскими спецслужбами. Для наблюдения он арендовал каршеринговый автомобиль, оставил его у дома генерала за несколько часов до теракта, в автомобиле установил Wi-Fi-камеру, съемка с которой транслировалась организаторам теракта в Днепропетровск. Само взрывное устройство было вмонтировано в припаркованный у дома самокат, таким образом взрыв удалось осуществить дистанционно в тот момент, когда Кириллов и его помощник выходили из подъезда.

В январе по делу об убийстве генерала начальника войск РХБЗ ВС РФ были задержаны еще двое человек.