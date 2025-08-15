15 Августа 2025
Образование В России
Фото: Накануне.RU

"Стали учить сами себя". Ученый заявил о вырождении вузов

Высшее образование почти во всех вузах стало лишь картинкой, они работают на самих себя, чтобы набрать студентов (клиентов) и обеспечить себе зарплату. В результате деградация системы высшего образования приняла угрожающие масштабы. Об этом написал завкафедрой реактивных двигателей и энергетических установок Казанского национального исследовательского технического университета Алексей Лопатин.
Фикцией стала как практика студентов, так и повышение квалификации преподавателей. Все свелось к отчетам. Если при СССР каждый преподаватель раз в пять лет повышал квалификацию не формально, а реальной практикой с выездом в ведущие профильные вузы страны, что поддерживалось администрацией вузов, которая сохраняла ему зарплату, то теперь все не так. Формальные требования даже ужесточились: нынче надо повышать квалификацию каждые три года, но все это на бумаге. Для экономии денег, чтобы не платить за стажировку с отрывом от основной работы, вузам разрешили создавать в своей структуре подразделения, которые сами могут реализовывать программы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава. Это стало формальностью, а преподаватели прекратили заниматься реальным повышением квалификации, так как это должно быть за их счет. Это прямой путь к вырождению вузов, но именно это и происходит в большинстве из них.

"Отчеты заполняются, и все выглядит достойно. А по факту все начинается и заканчивается по местечковой схеме - сами прочитали, сами научились", - отмечает ученый.

Практика студентов тоже стала фиктивной. Фактически почти нигде ее нет. Реальные предприятия за время своего обучения студенты видели только на картинках. Поэтому они и не хотят туда идти, а в стране не хватает работников реального сектора экономики.

"Как же можно ожидать качественной подготовки специалистов, если эти будущие профессионалы даже не были на профильных предприятиях? Многих выпускников зачастую отталкивает перспектива неизвестного, тем более что на реальных предприятиях они за годы обучения так и не побывали", - подчеркивает Алексей Лопатин.

Он заключает, что большинство вузов стали представлять собой некую замкнутую и мало взаимодействующую с внешним миром институцию, которая к тому же уверена, что может обеспечить все процессы подготовки внутри себя.

Член-корреспондент РАН Алексей Савватеев считает, что система высшего образования в России фактически разрушена, остались лишь несколько сильных вузов. Власти тоже признают большие проблемы, но только в контексте платного образования. Однако платным обучением занимаются те же вузы, которые учат и бюджетников.

Характерно, что осенью 2024 года работодатели оценили средний уровень выпускников вузов всего на 2,5 балла из пяти, причем 26% оценили их на двойку, еще 13% поставили единицу. Правда, в 2021 году "неуд" поставили 43% опрошенных работодателей, зато увеличилось число низших оценок (было 9%, стало 13%).

Теги: вузы, образование


