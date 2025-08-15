Астраханская область в лидерах страны по производству овощей в товарном секторе экономики

Астраханская область занимает первое место в ЮФО по выращиванию картофеля, удерживая при этом третью позицию в общероссийском рейтинге. Об этом сообщили на заседании регионального правительства под председательством вице-губернатора Дениса Афанасьева. Основным драйвером роста стало увеличение посевных площадей, что позволило нарастить производство овощебахчевой продукции и картофеля на 6% по сравнению с 2023 годом.

Министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Сергей Еськов подчеркнул роль инвестиций в развитии отрасли. В регионе реализуется более 20 инвестпроектов в АПК, 6 из которых имеют статус «особо важных». Общий объем инвестиций превышает 50 млрд рублей, из них более 10 млрд рублей было вложено в 2024 году. Реализация этих проектов в текущем году позволила расширить посевные площади на 3,9 тыс. га, что обеспечит прирост производства растениеводческой продукции на 261 тыс. тонн.

О ходе весенне-полевых работ и предварительных итогах уборочной кампании 2025 года доложил заместитель председателя правительства Астраханской области Илья Волынский. Общая посевная площадь в этом году составила 88 тыс. га, что на 2% больше уровня 2024 года и соответствует структуре, утвержденной Минсельхозом России.

По словам Ильи Волынского, значительную поддержку аграриям оказала госпрограмма, позволившая приобрести 320 единиц новой сельскохозяйственной техники на сумму более 1 млрд рублей, преимущественно белорусского производства.

По предварительным итогам уборки урожая отмечен рост. Собрано 200 тыс. тонн картофеля (+15% к 2024 г.) и 292 тыс. тонн овощей (+10%), а урожай бахчевых культур составил 140 тыс. тонн (+17%). По прогнозам, по итогам 2025 года общий объем производства овощебахчевой продукции и картофеля в Астраханской области достигнет 2,7 млн тонн.

Для дальнейшей поддержки сельхозтоваропроизводителей в 2025 году с Минсельхозом России заключены соглашения на предоставление субсидий на общую сумму 1,2 млрд рублей, большая часть которых финансируется за счет федерального бюджета.

Еще одним ключевым вопросом повестки стало обсуждение мер по профилактике социального сиротства. Министр социального развития и труда Астраханской области Антон Гудименко сообщил о перепрофилировании и совершенствовании деятельности учреждений социальной защиты региона. Реформы пройдут в три этапа. Глава ведомства подчеркнул необходимость размещать детей, нуждающихся в социальной реабилитации в стационарной форме, в учреждения, максимально приближенные к их месту жительства.

Одновременно учреждения соцзащиты активно поддерживают кризисные семьи, помогая им преодолевать трудные жизненные ситуации и содействуя возвращению детей в родную или замещающую семью. При необходимости специалисты оказывают содействие в подборе кандидатов в опекуны. Данные меры направлены на эффективную профилактику сиротства посредством применения семьесберегающих технологий.