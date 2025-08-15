Астраханская область в лидерах страны по производству овощей в товарном секторе экономики

15 Августа 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кибератака на "Аэрофлот"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханская область в лидерах страны по производству овощей в товарном секторе экономики

Астраханская область занимает первое место в ЮФО по выращиванию картофеля, удерживая при этом третью позицию в общероссийском рейтинге. Об этом сообщили на заседании регионального правительства под председательством вице-губернатора Дениса Афанасьева. Основным драйвером роста стало увеличение посевных площадей, что позволило нарастить производство овощебахчевой продукции и картофеля на 6% по сравнению с 2023 годом.

Министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Сергей Еськов подчеркнул роль инвестиций в развитии отрасли. В регионе реализуется более 20 инвестпроектов в АПК, 6 из которых имеют статус «особо важных». Общий объем инвестиций превышает 50 млрд рублей, из них более 10 млрд рублей было вложено в 2024 году. Реализация этих проектов в текущем году позволила расширить посевные площади на 3,9 тыс. га, что обеспечит прирост производства растениеводческой продукции на 261 тыс. тонн.

(2025)|Фото: astrobl.ru

О ходе весенне-полевых работ и предварительных итогах уборочной кампании 2025 года доложил заместитель председателя правительства Астраханской области Илья Волынский. Общая посевная площадь в этом году составила 88 тыс. га, что на 2% больше уровня 2024 года и соответствует структуре, утвержденной Минсельхозом России.

По словам Ильи Волынского, значительную поддержку аграриям оказала госпрограмма, позволившая приобрести 320 единиц новой сельскохозяйственной техники на сумму более 1 млрд рублей, преимущественно белорусского производства.

По предварительным итогам уборки урожая отмечен рост. Собрано 200 тыс. тонн картофеля (+15% к 2024 г.) и 292 тыс. тонн овощей (+10%), а урожай бахчевых культур составил 140 тыс. тонн (+17%). По прогнозам, по итогам 2025 года общий объем производства овощебахчевой продукции и картофеля в Астраханской области достигнет 2,7 млн тонн.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Для дальнейшей поддержки сельхозтоваропроизводителей в 2025 году с Минсельхозом России заключены соглашения на предоставление субсидий на общую сумму 1,2 млрд рублей, большая часть которых финансируется за счет федерального бюджета.

Еще одним ключевым вопросом повестки стало обсуждение мер по профилактике социального сиротства. Министр социального развития и труда Астраханской области Антон Гудименко сообщил о перепрофилировании и совершенствовании деятельности учреждений социальной защиты региона. Реформы пройдут в три этапа. Глава ведомства подчеркнул необходимость размещать детей, нуждающихся в социальной реабилитации в стационарной форме, в учреждения, максимально приближенные к их месту жительства.

Одновременно учреждения соцзащиты активно поддерживают кризисные семьи, помогая им преодолевать трудные жизненные ситуации и содействуя возвращению детей в родную или замещающую семью. При необходимости специалисты оказывают содействие в подборе кандидатов в опекуны. Данные меры направлены на эффективную профилактику сиротства посредством применения семьесберегающих технологий.

 

Теги: правительство астраханской области, овощи, картофель, бахчевые


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети