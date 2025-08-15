Геннадий Долматов рассказал о ходе реализации инициативных проектов благоустройства в Омском районе

"В каждом поселении есть территории, которые можно привести в порядок. И это можно сделать за счёт средств инициативного бюджетирования. Напомню, такая программа реализуется в регионе с 2021 года. Её особенность в том, что проекты для реализации предлагают сами жители", - отметил в своем телеграмм-канале глава Омского района Геннадий Долматов.

В 2025 году в результате конкурсного отбора в муниципалитете решено было реализовать два проекта. Один из них уже завершён. Проведен ремонт автомобильной дороги в с. Харино Ключевского сельского поселения. За проведение этого проекта проголосовали 538 граждан. Стоимость работ составила более 3 млн рублей, из которых 2,3 млн были выделены из областного бюджета. Также участие в финансировании проекта приняли местный бюджет, предприниматели и жители территории.

Второй инициативный проект сейчас в стадии реализации. За благоустройство пляжа в п. Ачаирский Комсомольского сельского поселения было отдано 677 голосов граждан.

Предстоит сделать удобный спуск к воде, обустроить лестницу, выложить дорожу из плитки, установить современные лавочки и создать комфортную зону отдыха. Стоимость всех работ составит порядка 5 млн рублей, из которых 4,5 млн - средства регионального бюджета. Софинансирование будет состоять из инициативных платежей местных жителей, предпринимателей и средств местного бюджета.

Сейчас строители ведут работы на объекте, завершить их планируют до 1 октября 2025 года.

"Кроме того, в этом году работы по благоустройству территорий в поселениях Омского района прошли и в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий Омской области». Уже обустроены линии наружного освещения на ул. Степная в с. Богословка, от ул. И. Эннса до ул. П. Чайковского в с. Пушкино и внутренняя дорога по ул. Придорожная в с. Морозовка", - добавил Геннадий Долматов.