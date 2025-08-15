Суд оставил редактора Ura.ru Аллаярова в СИЗО до октября

Суд в Екатеринбурге оставил уральского редактора Ura.ru Дениса Аллаярова под стражей. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

В июне суд заключил его под стражу до 4 августа. 31 июля было рассмотрено ходатайство следствия о продлении ареста до 4 октября, которое было удовлетворено. После этого сторона защиты попыталась обжаловать меру пресечения, однако Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения не нашел оснований для вмешательства в судебный акт первой инстанции. Постановление оставлено без изменения.

Напомним, что Аллаярова обвиняют в даче взятки сотруднику полиции за передачу журналисту оперативных сводок. Сам редактор называл случившееся "провокацией" и утверждал, что всего лишь выполнял свою журналистскую работу.