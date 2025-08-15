В Первоуральске вынесли приговор водителю автопоезда, по вине которого погиб водитель автобуса

Первоуральский городской суд определился с наказанием 51-летнему водителю автопоезда, устроившего смертельное ДТП с автобусом в августе прошлого года. Иностранного гражданина признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Установлено, что 28 августа водитель, управляя автопоездом "Петербилт 387/112" с полуприцепом-самосвалом, двигался по улице Фурманова. Мужчина не учел дорожные условия и особенности управляемого им транспорта, со скоростью 44 км/ч на мокрой дороге потерял контроль над управлением и допустил занос полуприцепа и его смещение влево на встречную полосу. Там произошло столкновение с автобусом "ПАЗ 32054", водитель которого от полученных травм скончался.

Осужденный признал свою вину. Гособвинение просило назначить ему наказание в виде четырех лет колонии-поселения с лишением права на управление транспортом на три года. Суд же назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы.

Однако, на основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ суд заменил наказание на два года принудительных работ, с удержанием 10% в доход государства, с лишением права управления транспортом средством на срок 2,5 года.

Суд удовлетворил гражданский иск родственника погибшего в полном объеме, взыскав с осужденного компенсацию морального вреда на сумму 450 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.