Алиев: Азербайджан не рассматривает крушение самолета AZAL как умышленную атаку

Баку не рассматривает крушение самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане как умышленную атаку, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы лишь потребовали признания случившегося, наказания виновных и полной компенсации", - сказал Алиев в интервью американскому каналу Fox News.

Напомним, пассажирский самолет азербайджанской авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, разбился 25 декабря 2024 года в Казахстане. На борту упавшего самолета находились 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и три — Киргизии, 32 человека выжили. Первично в качестве причины катастрофы называли столкновение самолета со стаей птиц, затем Росавиация сообщила, что в регионе, где пытался зайти на посадку самолет AZAL, ПВО работала по атакующим украинским беспилотникам.

Президент Владимир Путин в разговоре с азербайджанским коллегой принес извинения в связи с тем, что инцидент произошел в воздушном пространстве России. Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от России найти и наказать виновных, а также компенсировать нанесенный ущерб. Алиев заявил, что самолет получил повреждения "вследствие обстрела с земли". Он отметил, что самолет не был сбит специально над территорией России.

4 февраля Минтранс Казахстана представил предварительный отчет по расследованию ЧП с Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines. Согласно отчету, в корпусе самолета выявлено множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Также похожие повреждения были выявлены в левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах. В некоторых местах повреждения правильной прямоугольной формы.

Росавиация отметила, что отчет носит предварительный характер и не содержит выводы о причинах ЧП. У России не было возможности идентифицировать посторонние предметы в потерпевшем крушение самолете AZAL, поскольку их до сих пор не передали для экспертизы, подчеркнуло ведомство.