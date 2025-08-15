Госдеп США заявил о пытках и преследованиях на Украине

Госдепартамент США опубликовал отчет о ситуации с правами человека в 2024 году, отметив большие проблемы на Украине.

В отчете говорится о пытках, жестоком, бесчеловечном и унижающем достоинство обращении с людьми, произвольных арестах, ограничении СМИ, жесткой цензуре, насилии против журналистов и др. Киевский режим ссылается на военное положение, но бездействует в отношении преступников, которые от имени режима преследуют людей.

При этом новости жесточайшим образом цензурируются, чтобы население не знало всей правды, сайты блокируются, против граждан страны вводятся санкции за пророссийские взгляды. Упоминается о смерти в тюрьме американского гражданина Гонсалы Лиры. В 2023 году он был арестован по обвинению в "оправдании России". Хотя все преступления отмечаются как "отдельные случаи", отчет дает представление о правящем на Украине режиме.

Недавно Управление верховного комиссара ООН по правам человека выпустило аналогичный доклад. В нем также говорится об избиениях людей при мобилизации, издевательствах над военнопленными, гонениях на Церковь, захватах храмов и пр.

Ранее организация Human Rights Watch опубликовала большой доклад с критикой киевского закона о "коллаборационизме". Было проанализировано около 2000 приговоров. Очень многие осужденные были осуждены на за что.

"Этот закон настолько расплывчатый, что можно осудить почти любого", - заявила сотрудник Human Rights Watch по Украине Юлия Горбунова.