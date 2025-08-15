В Челябинске открылся первый офис Волонтерского центра РМК "Сила Урала"

В Челябинске состоялось торжественное открытие первого в регионе офиса Волонтерского центра РМК "Сила Урала".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, открытие обособленного подразделения и его офиса станет знаковым шагом для расширения деятельности одной из крупнейших в России организаций корпоративного добровольчества. Также это позволит расширить географию и масштабы волонтерских инициатив в регионе; увеличить количество вовлеченных жителей, стремящихся внести свой вклад в решение социальных проблем; усилить поддержку благополучателей за счет более системной и скоординированной работы.

Церемонию посетил заместитель губернатора региона Вадим Евдокимов. Совместно с директором Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Владиславом Овчинниковым он перерезал красную ленту, дав старт работе офиса.

"Впереди у офиса очень большая и очень важная работа, и это будет наша совместная работа – Волонтерского центра и правительства Челябинской области. Открытие Волонтерского центра РМК "Сила Урала" в нашем городе это веяние времени. Люди разных возрастов в Челябинске и области хотят помогать, участвовать в различных акциях – культурных, спортивных, социальных. Расширение работы волонтерского центра даст новый импульс развитию проектов, улучшит подготовку и организацию городских и областных мероприятий. Мы сильны в нашей взаимовыручке", - отметил Вадим Евдокимов.

Волонтерский центр РМК – уникальная площадка, объединяющая сотрудников РМК и активных граждан из разных регионов страны. За три года работы центр вовлек в добровольческую деятельность более 15 тысяч человек, реализуя 14 масштабных проектов. Направления работы охватывают широкий спектр: от адресной помощи нуждающимся, помощи при ЧС, эко- и зооволонтерства до организации патриотических, экологических и спортивных мероприятий.

Официальная часть открытия продолжилась подписанием двух ключевых соглашений о сотрудничестве. Первое соглашение между правительством области, Волонтерским центром "Сила Урала" и Благотворительным фондом Русской медной компании подписали министр молодежи региона Юрий Болдырев, Владислав Овчинников и руководитель фонда Мария Горшкова. Второй документ о партнерстве заключили с региональным отделением движения детей и молодежи "Движение Первых", которое представляла председатель Светлана Буравова.

"Наш центр активно развивается, поэтому появилась большая потребность открытия отдельного офиса в Челябинске, чтобы объединять еще больше волонтеров. Мы стараемся делать все, чтобы люди разных возрастов могли прийти сюда и попробовать себя в разных направлениях добровольчества. Особое значение это приобретает в преддверии открытия РМК-Арены, где потребуется много подготовленных волонтеров. Их ждет множество уникальных и интересных спортивных событий. К тому же, новый офис станет площадкой для их обучения и координации работы", - рассказал директор Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

После для гостей провели ознакомительную экскурсию по офису и мастер-класс для волонтеров. Вместе сделали открытки для детей и браслеты дружбы. Также волонтеры и благотворители рассказали о ближайших планах.

"Совсем скоро нас ждет начало нового учебного года, а это значит, что наступает время акции "Соберем ребенка в школу", когда мы вместе с волонтерами повезем тысячи школьных наборов первоклассникам из многодетных и малоимущих семей. Также вместе с волонтерами мы ежемесячно развозим продуктовую помощь нуждающимся, пенсионерам и одиноким людям. Мы надеемся, что появление нового дома у волонтеров поможет нам систематизировать работу и привлечь еще больше активных и неравнодушных людей", - уверена руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

Волонтеры поделились планами открытия в Челябинске еще и коворкинг-офиса для обучения активистов разных категорий: студентов, рабочей молодежи и пожилых людей. Для каждого направления разработают индивидуальные программы, начиная с основ добровольчества. Стать волонтером может любой житель старше 14 лет, независимо от профессии и социального статуса, главное – хотеть делать добрые дела.