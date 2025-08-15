SHOT: В Сызрани произошел пожар в районе НПЗ после атаки ВСУ

Жители Сызрани (Самарская область) сообщают о возгорании в районе местного НПЗ после атаки беспилотников ВСУ, пишет SHOT.

По словам местных жителей, перед пожаром они слышали несколько взрывов. Предварительно, на территории предприятия упали обломки сбитых БПЛА.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о массовой атаке БПЛА на регион. По его данным, уничтожены 13 беспилотников. На территории области введен режим "Ковер", закрыто воздушное пространство. В целях безопасности введены временные ограничения работы мобильного интернета, написал губернатор в телеграм-канале.