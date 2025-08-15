15 Августа 2025
Политика В России В бывшем СССР Донецкая Народная Республика
Фото: Накануне.RU

Киев объявил принудительный вывоз семей с детьми из Дружковки в ДНР

В оккупированной ВСУ северо-западной части ДНР киевский режим объявил принудительную эвакуацию семей с несовершеннолетними детьми. Она касается довольно большого города Дружковка и близлежащих сел Андреевка, Варваровка, Новоандреевка и Роганское. Об этом сообщила оккупационная областная военная администрация. Всего планируется вывезти на Украину около 2 тыс. детей.

13 августа Киев начал эвакуацию из 14 населенных пунктов в регионе. Основанием для вывоза семей с детьми стало недавнее продвижение ВС РФ севернее Красноармейска и юго-западнее Дружковки и находящейся южнее Константиновки. В последней накануне решила закрыться "Укрпочта". С 19 августа все три почтовые отделения в городе прекращают свою работу. Ближайшее отделение пока будет находиться в Дружковке. Пенсионеры Константиновки, получавшие деньги на почте и не имеющие возможности ездить в Дружковку, теперь не смогут получать никакие пенсии до освобождения города российской армией.

Характерно, что в Красноармейске на днях закрылся последний магазин, заявил начальник городской военной администрации Сергей Добряк. Он сказал, что заехать в город почти невозможно, а эвакуация сильно осложнена. Месяц назад в город удалось завезти гуманитарную помощь, у местных жителей еще есть какие-то запасы, но надолго их не хватит. При этом электричества и централизованного водоснабжения в городе нет с конца декабря 2024 года. Кто может, использует воду из скважин, которых в городе около 300. Несмотря на тяжелейшие условия жизни, многие жители не уезжают на Украину, ожидая освобождения города российской армией.

Теги: эвакуация, украина


