Паслер на последнем месте: свердловский избирком утвердил бюллетень для выборов губернатора

В избирательной комиссии Свердловской области утвердили текст и порядок изготовления бюллетеня для голосования на досрочных выборах губернатора, которые пройдут в сентябре 2025 года.

Как сообщили Накануне.RU в региональном избиркоме, сведения о кандидатах располагаются в алфавитном порядке. Таким образом, первым в списке будет коммунист Александр Ивачев. Далее идут Александр Каптюг (ЛДПР), Рант Краев ("Новые люди") и Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"). Врио свердловского губернатора Денис Паслер расположится в бюллетене на последнем месте.

Напротив фамилии каждого будут находиться установленные законом сведения.

Напомним, что ранее двум кандидатам было отказано в регистрации для участия в выборах губернатора Свердловской области.