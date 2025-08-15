Минюст признал "Репортеров без границ" нежелательной организацией в РФ

Минюст признал "Репортеров без границ" нежелательной организацией в России.

Об этом сказано на сайте ведомства. Организация была внесена в соответствующий реестр 27 июля. В апреле 2024 года Роскомнадзор заблокировал ее сайт.

"Репортеры без границ" — некоммерческая организация, созданная во Франции в 1985 году. Своей целью она называет защиту свободы прессы и журналистов.

На днях Минюст признал нежелательным Хельсинский фонд по правам человека. Организация утверждает, что занимается защитой прав человека в Польше, европейском союзе, а также в странах Восточной Европы, Центральной Азии и на Кавказе.