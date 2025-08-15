СМИ: Трамп после саммита потребует от Киева значительных уступок

Американский президент Дональд Трамп будет ожидать от Киева серьезных уступок после встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоится 15 августа на Аляске.

Как считает профессор Сент-Эндрюсского университета Филиппс О'Брайен, Вашингтон не рассматривает Украину как равноправного участника переговоров. А представленные канцлером Германии Фридрихом Мерцем пять пунктов для диалога с Москвой только подчеркивают слабость Киева и Европы.

Эксперт указал, что Трамп не предоставит Украине реальных гарантий безопасности, а возможное вступление Киева в НАТО будет заблокировано не Россией, а нежеланием США принимать страну в альянс, сообщает журнал Focus.

Ранее стало известно, что Трамп предложит РФ ресурсы Аляски.