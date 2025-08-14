Екатеринбургский суд закрыл в СИЗО экс-музыканта, обвиняемого в интиме с несовершеннолетними

Ленинский районный суд вынес меру пресечения Вадиму Шукурову, обвиняемому по ч.4 ст.134 УК РФ "Половое сношение с двумя и более лицами, не достигшими 16 лет". По результатам рассмотрения, ходатайство следственного органа удовлетворено, а гражданина отправили под стражу сроком на 2 месяца, по 11 октября 2025 включительно.

Ранее в СМИ сообщали, что Шукуров в бывшем участник довольно успешной группы, которая нередко выступала на разогреве известных музыкантов в Екатеринбурге. С девочками экс-музыкант знакомился на улице Вайнера, предлагая школьницам деньги за секс. В июле к нему домой якобы пришли две девочки 13 и 14 лет, которых тот совратил. В полицию заявила мать одной из них.