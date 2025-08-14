Двоих военных из Екатеринбурга вернули из украинского плена

Среди 84 российских солдат, вернувшихся из украинского плена, было двое жителей жителей Екатеринбурга. Об этом в своих соцсетях написала уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

"Только что 84 военнослужащих возвращены из украинского плена. Среди них двое екатеринбуржцев: 1985 и 1998 года рождения",— написала омбудсмен.

Напомним, что обмен военнопленными прошел 14 августа по формуле 84 на 84. Посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.

Ранее помощник президента РФ, глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Киев отказался от 1 тысячи пленных солдат ВСУ в рамках обменов с Россией. Из-за этого 2-й обмен шел так тяжело, а 3-й до сих пор не начался, добавил он. В июле сообщалось, что в ближайшее время между Россией и Украиной будет проведен обмен не менее 1 тыс. 200 человек.