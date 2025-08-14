Слюсарь: При атаке БПЛА в Ростове пострадало 20 зданий

В результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону было повреждено 20 зданий. Об этом в своих социальных сетях сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь после посещения места атаки.

По его словам, повреждения получили балконы, окна и припаркованные рядом автомобили. На данный момент уже принято 175 заявлений от людей, чье имущество пострадало. Сейчас комиссия оценивает реальный ущерб.

"Поговорил с жителями. Спрашивают, когда смогут вернуться в свои квартиры, и как скоро будет возмещен ущерб. Делаем все, чтобы быстро помочь людям. На месте развернут мобильный пункт полиции. Побывал в больнице. Пообщался с пострадавшей девочкой Машей. Пожелал ей здоровья и получил от нее задание: она всегда мечтала попасть на Кремлевскую елку. Обязательно исполним. Главное сейчас - поскорее выздороветь", - написал Слюсарь.

Напомним, что при атаке БПЛА также пострадало 13 человек, двое из которых - дети. Семерым пострадавшим оказана первая медицинская помощь, они уже дома, шестеро находятся в больницах.

Из домов, которые атаковали ВСУ, эвакуировано 212 человек. Для жителей организован пункт временного размещения.