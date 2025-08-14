Трамп оценил вероятность неудачной встречи с Путиным на Аляске в 25%

Вероятность того, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным на Аляске не увенчаются успехом равна 25%. Такой прогноз сделал президент США Дональд Трамп, говоря о своей встрече с российским коллегой 15 августа.

"Есть вероятность в 25%, что это не принесет успеха", - заявил Трамп в эфире радиостанции Fox News, добавив, что переговоры являются своего рода подготовкой к возможной второй встрече с главой Украины Владимиром Зеленским. Уже на ней планируется обсудить вопросы урегулирования конфликта.

Несмотря на, казалось бы, 75% успеха, Трамп все же считает, что добиться моментального перемирия и прекращения огня также не удастся. Если же подобное произойдет, он сразу сообщит об этом Зеленскому.

При этом американский президент допустил, что есть шанс устроить совместную с Владимиром Путиным пресс-конференцию прямо на Аляске. Однако, как отметил Трамп, этот вопрос он еще ни с кем не обсуждал.