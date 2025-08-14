Евгений Солнцев открыл свой официальный канал в мессенджере MAX

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил о создании нового канала коммуникации с жителями региона.

Официальный канал Евгения Солнцева сегодня начал работу в российском мессенджере MAX.

"В эпоху цифровых технологий важно оперативно получать достоверную информацию и идти в ногу со временем", – отметил в приветственном посте глава Оренбуржья.

На этой новой информационной площадке жители региона смогут узнать о важных решениях в сфере развития региона, о новых мерах социальной поддержки населения, о рабочих поездках главы региона и поручениях, которые он дает по итогам рабочих визитов, о ходе реализации национальных проектов и других важных событиях в жизни региона и страны.

«Выбор российской платформы MAX для официального канала губернатора - это стратегически важное решение. Сегодня цифровой суверенитет становится не просто лозунгом, а обязательным условием безопасного и устойчивого взаимодействия власти с гражданами», - отметил один из ведущих российских политтехнологов, вице-президент РАПК Петр Быстров.

Чтобы подписаться на официальный канал Евгения Солнцева, необходимо установить приложение мессенджера MAX и пройти по ссылке: https://max.ru/solntsev_official.

Напомним, приложение доступно для бесплатного скачивания в App Store и Google Play.