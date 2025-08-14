Уральца, оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z, внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов жителя Екатеринбурга Александра Неустроева*. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что уроженец Талицы Неустроев* внесен в перечень как физическое лицо. Какие-либо другие подробности не приводятся.

В 2023 году уралец оскорбил и угрожал ребенку в шапке с буквой Z. Летом 2024 года суд приговорил Неустроева* к трем годам колонии-поселения за хулиганство с угрозой насилия, совершенное по мотивам ненависти в отношении социальной группы.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга