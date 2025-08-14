До конца 2025 года Екатеринбург отдаст под КРТ еще три площадки

До конца текущего года власти Екатеринбурга примут решение об еще трех площадках, которые отдадут под комплексное развитие территории (КРТ). Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Сегодня КРТ является наиболее эффективным механизмом улучшения жилищных условий для граждан. Программа позволяет обновлять городскую среду и развивать территории старой застройки. На месте аварийных и ветхих домов появляются новые и комфортные. В каждый проект КРТ для инвестора включается обязанность создать или модернизировать нужную социальную инфраструктуру. Первые результаты реализации программы уже видны, но впереди много работы – мы не должны снижать темпов развития уральской столицы", – заявил глава города Алексей Орлов.

Начиная с 2022 года было принято 18 решений о КРТ, заключено 16 договоров, 11 из которых на жилую застройку. Многие из домов уже расселены, демонтированы, а на их месте стартовало строительство.

По словам директора департамента архитектуры Екатеринбурга Руслана Габдрахманова, на сегодняшний день в городе насчитывается 379 ветхих и аварийных домов с общей жилой площадью 178 тыс. кв.м. А уже через 10 лет количество таких зданий может увеличиться до 2 тыс. и более с суммарной площадью 950 тыс. кв.м.

"Именно на заблаговременное решение этого вопроса нацелено КРТ. Только реализация уже действующих проектов обеспечит Екатеринбург 1,8 млн кв.м. нового жилья и принесет более 2 тыс. мест в детских садах. Кроме того, расселены будут почти 1,9 тыс. человек", – добавил Габдрахманов.

Напомним, что в 2025 году было принято решение КРТ: