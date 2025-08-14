Мединский: Киев принял лишь двух пленных, от которых ранее отказывался

Украинская сторона в рамках обмена приняла лишь двух военнопленных ВСУ из списка в тысячу человек, от которых в Киеве ранее отказались, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский (также является главой российской делегации на переговорах с Украиной).

"Наверное, боятся, что в русском плену их совсем переагитировали", - написал Мединский в своем Telegram-канале.

Ранее Минобороны РФ сообщило об очередном обмене военнопленными. Россия вернула 84 военнослужащих с территории Украины, взамен переданы 84 пленных ВСУ.

На прошлой неделе Мединский сообщил, что Киев отказался от 1 тысячи пленных солдат ВСУ в рамках обменов с Россией. Из-за этого 2-й обмен шел так тяжело, а 3-й до сих пор не начался, добавил он.