В Петербурге подростки жестоко избили пенсионера "Ленина"

В Санкт-Петербурге на улице Костюшко группа подростков избила пенсионера, одетого в костюм Ленина. Молодые люди сами себя скомпрометировали, сняв происходящее на видео.

Местные жители рассказали, что избитый дедушка никогда никого не оскорблял, не пил, а просто любил ходить в образе вождя мирового пролетариата.

Инцидент произошел на детской площадке во дворе одного из домов. В итоге подростков нашли местные жители и заставили на камеру извиняться. С извинениями, правда, тоже не задалось. В сети появилось видео, на котором подросток говорит: "Извиняюсь, что ***** (ударил) дедушку по спине".

Следственный комитет решил возбудить уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Сейчас следователи устанавливают личности всех нападавших и их родителей.