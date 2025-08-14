Telegraph: С Украины уехали 650 тыс. военнообязанных украинцев, миллионы прячутся домам

С Украины уехали около 650 тыс. мужчин призывного возраста, а миллионы прячутся по домам. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Статья называется "Почему разделенные украинцы отказываются бороться за Зеленского". В ней отмечается также растущее число дезертиров. Ежедневно дезертируют сотни солдат. Только по официальным данным в день это около 600 человек, реальные цифры могут быть гораздо больше. Из-за этого вся линия обороны бандеровцев похожа на решето. К тому же настроения на Украине депрессивные, люди измотаны и демотивированы. С такими тенденциями правящий режим не имеет хороших перспектив.

"Авиамехаников и операторов радаров отправляют воевать в пехоте, где продолжительность жизни гораздо короче. Что еще больше укрепляет решимость уклонистов держаться подальше. Даже для самых решительных импульс изменился. Полный крах маловероятен, но пораженческие настроения могут стать самореализующимися", - пишет издание.

Недавно депутат Рады Анна Скороход заявила, что общее количество дезертиров достигло 400 тыс. Она верит, что многие вернутся воевать, но признает и источник проблемы Киева.

"Нельзя к людям, которые пошли добровольно и три года отвоевали, не видели ни родных, ни близких, относиться как к животным. Поймите, они должны тоже иметь право на то, чтобы вернуться домой. А отношение к ним "вы вернетесь только после победы" лишь усугубляет ситуацию", - сказала она.

Интересно, что экс-депутат Рады и нынешний боевик Игорь Луценко уверен, что официальная цифра в 15-20 тыс. дезертиров в месяц занижена в несколько раз.