Паслер поручил навести порядок на улице Вайнера после жалоб на ее "убитое" состояние

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поручил главе Екатеринбурга Алексею Орлову навести порядок на центральной улице Вайнера. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Паслер отметил, что улица Вайнера – это визитная карточка Екатеринбурга.

"К сожалению, я часто слышу жалобы на ее "убитое" состояние и небезопасность. Поручил главе города принять меры, чтобы эта часть города соответствовала всем стандартам главной пешеходной улицы столицы региона", - заявил врио губернатора.

Он добавил, что также обсуждалось участие в проекте с собственниками "Золотого яблока", которое займется благоустройством участка возле Уральского государственного экономического университета и станции метро "Геологическая". По его словам, компания готова включиться в работу и по благоустройству Вайнера.