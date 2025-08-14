Сообщник опекунши-убийцы маленького Далера из Екатеринбурга решил обжаловать приговор

Вслед за Вероникой Наумовой, признанной виновной в убийстве опекаемого ею маленького Далера из Екатеринбурга и других преступлениях, приговор решил обжаловать ее сообщник – Даниил Егольников.

Напомним, в конце июля Наумовой по совокупности всех преступлений (их было более 60) назначили 24 года колонии общего режима. При этом по некоторым эпизодам ее освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Также с Наумовой взыскан 1 млн рублей компенсации морального вреда в пользу отца убитого мальчика.

Племянник опекунши Егольников, который обвинялся в истязании и незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, не связанном с похищением, получил 5 лет колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда, так как не находился под арестом. С него взыскано более 244 тысяч рублей процессуальных издержек.

Даниил Егольников и Вероника Наумова выслушивают приговор

О том, что адвокат Вероники Наумовой обжаловала приговор, стало известно на этой неделе. Как сообщается в электронной картотеке Свердловского областного суда, всего на приговор поступили две апелляции. В пресс-службе облсуда Накануне.RU подтвердили, что это жалобы от защитников Наумовой и Егольникова. Даты их рассмотрения пока не определены.

В прокуратуре ранее отмечали, что в ходе следствия Наумова вину признала частично, а Егольников – полностью.