РФ и Украина обменялись пленными по формуле 84 на 84

С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 84 российских военнослужащих, сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

Взамен переданы 84 военнопленных ВСУ, добавили в министерстве.

В Минобороны добавили, что при обмене посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.

Ранее помощник президента РФ, глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Киев отказался от 1 тысячи пленных солдат ВСУ в рамках обменов с Россией. Из-за этого 2-й обмен шел так тяжело, а 3-й до сих пор не начался, добавил он. В июле сообщалось, что в ближайшее время между Россией и Украиной будет проведен обмен не менее 1 тыс. 200 человек.