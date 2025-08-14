Замдиректора "Ельцин-центра" Людмилу Телень будут судить за дискредитацию ВС РФ

В Екатеринбурге перед судом предстанет заместитель исполнительного директора "Ельцин-центра" Людмила Телень. Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, она обвиняется по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан".

Судебное заседание запланировано на 26 августа на 17.00.

О каком именно инциденте идет речь не сообщается. В мае депутат Госдумы Михаил Делягин призвал проверить информацию о проведении в центре "антироссийских мероприятий", организатором которых якобы является первый заместитель исполнительного директора Людмила Телень. Проверку предлагалось провести в том числе в связи с ее предполагаемым гражданством Израиля.

Документы о двойном гражданстве опубликовал телеграм-канал "УралLIVE". Телень же подтвердила эту информацию, но заявила, что решила подать в суд на канал.