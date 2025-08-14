СМИ: Спасенной на Сахалине дайвершей оказалась замдиректора департамента Минфина РФ

Пропавшей на сутки на Сахалине дайвершей оказалась замдиректора департамента Минфина РФ Елена Дорофеева, сообщает SHOT.

Напомним, женщина занималась дайвингом, погрузилась, а затем пропала. Инструктор всплыл без нее, предположив, что аквалангистка присоединится к другой группе дайверов, погружавшихся с другим инструктором.

В итоге женщину обнаружили в 15 км от берега острова Монерон (он находится примерно в 40 км на юго-запад от южной оконечности Сахалина).

К поискам аквалангистки привлекали вертолет Ми-8. Обнаружить ее удалось с борта буксира "Отто Шмидт", команда которого заметила в воде Дорофееву. Позднее сотрудники МЧС подняли ее на борт и доставили на сушу. Женщина провела около суток в водах Татарского пролива.