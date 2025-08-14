Центр Белгорода снова под обстрелом - СМИ

Центр Белгорода оцепили военные, слышны автоматные очереди и звуки взрывов, над городом замечены дроны в большом количестве, передает РБК со ссылкой на своего корреспондента.

Около часа назад глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявлял ракетную опасность в столице региона, но сейчас в его Telegram-канале сообщается об отбое опасности.

Ранее Гладков сообщил о решениях оперштаба региона: в Белгороде по меньшей мере до субботы не будут работать торговые и развлекательные центры, все массовые мероприятия отменяются, а госслужащих переведут на дистанционный режим. Граждан попросили без лишней необходимости не покидать дома и при сигнале тревоги спускаться в подвалы.