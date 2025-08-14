В Ленобласти трое мужчин выпили "незамерзайку" и умерли

В Сосновом Бору трое мужчин умерли после употребления "незамерзайки", их подруга находится в реанимации. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

При этом в СКР отмечают, что незамерзающая жидкость не была замаскирована под алкоголь, а продавалась как товар для использования "исключительно в бытовых целях".

"После распития незамерзающей жидкости в результате токсического отравления наступила смерть 3 мужчин. Еще одна женщина находится в реанимационном отделении медицинского учреждения", - сообщили в СКР.

В начале августа по России прокатилась волна отравлений адлерской чачей – кустарным алкоголем, который туристы купили на рынке в Сочи. Погибли 13 человек, еще двое находятся в реанимации.