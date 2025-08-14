Экс-замдиректора одной из югорских школ намайнила миллион в подсобке

В Нефтеюганске осудили бывшую замдиректора одной из школ за незаконный майнинг.

Как сообщает ТАСС, женщина вместе с сыном в подсобном помещении школы разместила специальное оборудование, благодаря которому родственники намайнили криптовалюты на миллион рублей.

Нефтеюганский районный суд вынес женщине обвинительный приговор по статье о злоупотребление должностными полномочиями. Школе нанесен ущерб на 680 тыс. рублей из-за потребления электроэнергии.

Подсудимая возместила ущерб в полном объеме. Майнинговое оборудование и обращено в доход государства.