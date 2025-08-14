Школы и детсады Екатеринбурга готовы к новому учебному году

Все образовательные организации уральской столицы прошли проверку к новому учебному году. Об этом сообщили Накануне.RU в департаменте образования администрации города Екатеринбурга.

Оценку готовности к ведению образовательного процесса прошли 167 школ, 337 детских садов и 87 учреждений дополнительного образования. Перед началом нового учебного года в каждом из них проверили готовность к чрезвычайным ситуациям, соблюдение санитарных норм и правил, защищенность от террористических и угроз криминального характера, выполнение текущего или капитального ремонта и других мероприятий, подчеркнули в департаменте образования.

Также полностью готовы 34 учреждения дополнительного образования в сфере культуры, 29 спортивных организаций и 8 – дополнительного образования, относящихся к направлению молодежной политики.

Кроме того, как рассказали в департаменте образования уральской столицы, готовятся к открытию несколько новых и обновленных объектов. В сентябре после капитального ремонта распахнут свои двери для учащихся школа № 72 на 520 мест в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга и школа № 87 на 750 мест в Чкаловском районе. Продолжается капитальный ремонт в образовательном учреждении № 52 (улица Бисертская, 6 "б") Чкаловского района, завершить который планируется уже в декабре текущего года.

В сентябре маленьких горожан ждет новоселье в современном здании МБДОУ детского сада № 114 (улица Шейнкмана, 30 "а") в Ленинском районе и новом здании МБДОУ детского сада № 34 на 300 мест (улица Мира 38 "а", улица Мира 40 "а"). После проведения капитального ремонта в декабре текущего года в Чкаловском районе начнет работу детский сад № 188 (улица Агрономическая, 23 "а"). А в 2027 году после масштабного обновления откроется детский сад № 12 (улица Гоголя, 39) в Ленинском районе и детский сад № 487 (улица Майкопская, 18) в Железнодорожном районе.

Всего 1 сентября 2025 года в Екатеринбурге начнут учебный год более 210 320 учащихся (207 000 в прошлом году) в 167 (161 – в 2024 году) общеобразовательных организациях – из них 24 611 (22 000 – в 2024 году) мест открыто для первоклассников – и 78 603 воспитанников в 337 дошкольных образовательных организациях.

Напомним, 12 августа глава Екатеринбурга Алексей Орлов лично принял участие в открытии нового корпуса детского сада № 114 (улица Шейнкмана, 30 "а"). Учреждение стало подарком уральской столице ко Дню города. В двухэтажном здании площадью около 650 квадратных метров разместится 60 детей от года до 3 лет.