Веерные блокировки мобильного интернета в регионах проводятся центром – советник главы Крыма

Крымские власти не имеют отношения к отключениям мобильного интернета на полуострове, за это отвечает "центр", сообщил советник главы Республики Крым по информполитике Олег Крючков в своем Telegram-канале.

Он призвал не верить иному, заявив, что "Украина вкидывает фейки про указы местных властей о блокировке мобильного интернета".

"Не верьте фальшивкам. Такого указа нет", - сообщил Крючков.

"Веерные блокировки мобильного интернета в регионах России (в том числе в Крыму) проводятся центром - без уведомления местной власти. Цель - лишение врага возможности управлять БПЛА, наводить удары", - пишет Крючков.