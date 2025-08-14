Суд запретил пять песен группы "Ленинград" после жалобы сенатора Павловой

Василеостровский районный суд Петербурга запретил распространение пяти песен группы "Ленинград": "Кандидат", "НЕТХ…Е", "ОСПА", "РУССКИЕ" и весьма популярный некогда трек "Ч.П.Х", передает "Фонтанка". Решение о запрете было опубликовано 13 августа, хотя суд признал контент запрещенным к распространению на территории РФ еще в октябре 2024 года.

Иск в суде рассматривался с подачи прокуратуры, а в надзорное ведомство пожаловалась сенатор Маргарита Павлова, которой, в свою очередь, нажаловался неизвестный гражданин.

Экспертиза пришла к выводу, что в песнях есть признаки "побуждения к насильственным действиям, а также к действиям, представляющим угрозу для духовного, нравственного, социального, психического, физического здоровья несовершеннолетних". Суд с этим согласился и запретил песни.