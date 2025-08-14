УГМК-Арена: Психдиспансер на Народной воли начнут сносить уже на этих выходных

16 августа специалисты начнут снос здания психоневрологического диспансера на Народной Воли в Екатеринбурге. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе УГМК-Арены.

Всех водителей, припарковавших автомобили рядом, просят убрать их до субботы.

Предполагается, что на этом месте появится многоуровневая парковка для Ледовой арены УГМК на 189 мест, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Также ранее сообщалось, что количество парковочных мест вокруг арены планируется увеличить на 1,3 тыс. за счет строительства вокруг сразу нескольких парковок.