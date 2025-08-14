В Белгороде из-за атаки беспилотников отменяются все общественные мероприятия

В Белгороде власти обязали работодателей по максимуму перевести сотрудников на дистанционку на ближайшие два дня. Такое решение было принято после массированной атаки беспилотников на город. На дистант переводят госучреждения, МФЦ и т.д. Частникам также рекомендовано отпустить людей по домам.

"Учреждениям общественного питания запретить предоставление услуг на улицах, на открытых площадках. Все мероприятия уличного характера должны быть запрещены в течение четверга, пятницы, субботы, воскресенья. Крупные торговые центры Белгорода, Белгородского района закрыть до субботы включительно", - заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Также горожан предупредили, что в случае воздушной тревоги водители автобусов будут останавливать их, открывать двери и высаживать пассажиров в безопасных местах.

"Парки, скверы, пляжи, учреждения, где большое количество людей, в ближайшие двое суток работать не будут", - добавил Гладков.

Он попросил граждан постараться находиться дома и по максимуму слушать сигналы МЧС.