Зеленский выглядел неадекватно на пресс-конференции с Мерцем

Зеленский выглядел явно неадекватно на состоявшейся накануне совместной пресс-конференции в Берлине с немецким канцлером Фридрихом Мерцем.

Киевский главарь блуждал по залу глазами с несфокусировавшимся взглядом, делал странные гримасы. "Полностью здоровый человек", - сыронизировал депутат Рады Артем Дмитрук.

Врач-нарколог Василий Шуров уверен, что состояние Зеленского объясняется просто: он находится в состоянии интоксикации под воздействием психостимуляторов. У него перевозбуждение нервной системы, тикают мышцы лица, кривятся губы. Он не может даже спокойно стоять. Шуров считает, что это финальная стадия наркомании, которую уже невозможно скрывать.

Телеведущий Анатолий Кузичев написал, что он не физиогномист и не нарколог, но "вообще зрелище жутковатое". Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что состояние Зеленского ему подчас напоминает состояние экс-президента США Джо Байдена. Так, на онлайн-встрече европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом он терялся, противоречил сам себе в высказываниях, странно смотрелся и плохо ориентировался в пространстве.

Политолог Сергей Марков пишет, что явно видно, что на встрече с Мерцем Зеленский находится в состоянии наркотического опьянения. Видимо, он перед важным выступлением принял кокаин, а на пресс-конференции наступил момент частичной потери контроля.