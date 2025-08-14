Партия любителей пива не будет участвовать в ближайших выборах в Госдуму

Партия любителей пива не собирается участвовать в выборах в Госдуму в следующем году. Инициаторы возрождения объединения, появившегося в 90-е, перенесли учредительный съезд на год – как раз на осень 2026-го, так что к парламентской кампании зарегистрироваться еще не успеют, пишут "Ведомости".

Генсек партии Константин Калачев считает, что в обозримом будущем политическая ситуация в стране может измениться таким образом, что и Партии любителей пива (ПЛП) найдется место в парламенте и сердцах избирателей. Пока что партия ведет неофициальную работу в регионах, отделения ПЛП созданы в 50 субъектах Федерации.

В 2024 году ПЛП уже пыталась зарегистрироваться в Минюсте и провести учредительный сбор, но министерство в регистрации отказало, сославшись на неправильно оформленные документы.