В ВСУ заявили о необходимости заморозки конфликта - не хватает людей

Украинскому режиму нужна немедленная заморозка военного конфликта, так как очень сильно не хватает людей. В результате ВСУ вынуждены непрерывно отступать, заявил бывший командир 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел.

Он объяснил произошедший прорыв ВС РФ между Красноармейском и Константиновкой тем, что боевики не могут держать большой фонт.

"Сегодня я общался с комбатами. Они говорят: Нет людей. На километр - два, три, четыре солдата. И противник использует простую тактику – не нужно наступать батальонами, полками, дивизиями, армиями. Мелкими группами вклинивается только там, где можно вклиниться, и потом он находится у нас в тылу, и мы вынуждены наши позиции перемещать назад. Такой процесс непрерывный", – рассказал Козел.

На днях в украинских соцсетях поднялась волна паники из-за прорыва ВС РФ. Однако никакой катастрофы для ВСУ нет, хотя это действительно успех российской армии, уверен обозреватель Юрий Подоляка. Он считает, что паника, которую запустил украинский неонацист Богдан Кротевич, была специально спровоцирована, чтобы "отмазать своих", которых недавно перебросили на это направление. И он заявил, что виновато руководство и прежнее командование. Хотя проблемы у ВСУ действительно серьезные, подчеркивает Подоляка.

Основатель мобильного госпиталя ВСУ бандеровец Геннадий Друзенко сетует на то, что этот прорыв ВС РФ точно не последний, так как людей у ВСУ не хватает, а имеющиеся крайне устали и демотивированы, также не хватает вооружений.

"Поэтому Украине сейчас нужно искать возможность выйти из этой *****, потому что шанс на радикальные реформы, которые открыли бы нам путь к победе, эта власть потеряла", – считает Друзенко.

Сейчас на Украине практически все открыто говорят о том, что необходима в том или ином виде остановка боевых действий. Но Зеленский требует только воевать и удерживать российские территории, которые считает своими.