СМИ: У "преемника" Decathlon в России закрываются магазины

Сеть магазинов Desport, которая выкупила оставшиеся после ухода Decathlon торговые точки, "судя по всему, столкнулась с определенными финансовыми сложностями", пишут "Ведомости". Раньше у компании в управлении было 29 магазинов, пять из них закрылись с февраля этого года. Закрылись точки в Москве, Самаре, Петербурге и Подмосковье.

В Desport продавались товары прежнего владельца – либо остатки со складов, либо завезенные, по всей видимости, параллельным импортом. Также в 2023 году французская сеть подтвердила, что поставляла в Россию продукцию после завершения сделки по продаже своих активов. По словам представителей сети спортивных магазинов, это было нужно, что помочь покупателю бизнеса запустить операции, сохранив рабочие места. Что конкретно и в каких объемах было поставлено, не уточняется.

Напомним, эксперты оценивали бизнес Decathlon в России в 13-15 млрд руб. "Декатлон" принадлежит французскому ритейл-гиганту Association Familiale Mulliez, который также владеет сетью супермаркетов Auchan (41 тыс. сотрудников и 311 магазинов в России). Ранее в компании заявили, что сеть Auchan продолжит работу в РФ.