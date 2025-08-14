Свердловчанину позвонили более 500 раз из-за долга по кредиту, который взяла его жена

Жителю Свердловской области поступили сотни звонков с требованием вернуть долг его жены. В ситуации пришлось разбираться судебным приставам.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУФССП, сотрудники одной из микрокредитных компаний по возврату просроченной задолженности за двое суток связались с мужчиной целых 506 раз. Они требовали погасить долг по кредиту, который он не брал. Оказалось, что кредит взяла его жена, а сам уралец никаких договоров не заключал и согласия на взаимодействие с ним не давал. Однако на его сотовый телефон стали поступать частые звонки.

Судебные приставы провели проверку и по ее итогам составили протокол об административном нарушении. Микрокредитной организации назначен штраф в 50 тысяч рублей, который уже полностью оплачен.

Напомним, в мае на Урале банк оштрафовали за частые звонки должнице.