Яндекс начал поиск учителей для обучения "Алисы"

"Яндекс" опубликовал вакансии по поиску учителей математики, литературы, английского языка и истории для того, чтобы они натренировали нейросеть "Алиса". Они должны разбираться в методике преподавания и стандартах государственного образования. Соискателям предлагают официальную удаленную работу с больничными и отпусками и скидки на продукты "Яндекса".

Сообщается, что учителя должны будут готовить ответы-эталоны для заданий и оценивать ответы других — как "Алисы", так и людей. Корпорации необходимо обучить ИИ, улучшить объяснение школьных тем и научиться разбирать ошибки школьников. Также "Алиса" будет объяснять детям причины исторических событий и другие темы.

В комментариях люди пишут, что все это тенденция замены учителей и перевод их на цифровые платформы.

Недавно глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что образование хотят превратить в одну большую "Алису".

"Если довести до логического завершения те тенденции, которые есть сейчас, то детей надо научить читать и писать, потом отсортировать, оставить им 3 экзамена ЕГЭ и пусть класса с 4 они к ним готовятся, а готовить их будет электронный репетитор. Вот сегодняшние тенденции! Образование сейчас хотят окончательно оцифровать и превратить в одну огромную "Алису". Это образование? Нет!" — подчеркнул Фадеев.

Член СПЧ, специалист по ИИ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов заявлял, что нейросети — это не только инструмент западной идеологической машины, но и выдающий фактические ошибки по неидеологическим темам. Он рассказал, что видел, как "Алису" спрашивают, почему зимой холодно, и она говорит: потому что Земля зимой дальше от Солнца.